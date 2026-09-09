За первую неделю учебного года заболеваемость ОРВИ выросла на 18 процентов

В Пермском крае начала расти заболеваемость ОРВИ. Она увеличилась на 17,9% за первую неделю осени, с 31 августа по 6 сентября.
За неделю в Пермском крае зарегистрировано 7787 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и др.
По данным краевого Роспотребнадзора, рост заболеваемости в Пермском крае связан с формированием организованных коллективов, в частности, в детсадах и школах.
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