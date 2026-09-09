За первую неделю учебного года заболеваемость ОРВИ выросла на 18 процентов

За неделю в Пермском крае зарегистрировано 7787 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и др.

По данным краевого Роспотребнадзора, рост заболеваемости в Пермском крае связан с формированием организованных коллективов, в частности, в детсадах и школах.