В Кардиодиспансере впервые провели операции по новой методике: она позволяет молодым пациентам с брадикардией избежать кардиостимулятора

Методика кардионейроаблации — это уникальное высокотехнологичное вмешательство. Она позволяет молодым пациентам с брадиаритмией избежать имплантации кардиостимулятора. В Минздраве рассказали, что за два дня хирурги провели пять таких операций. Пациентами стали молодые люди с классическими симптомами: потерей сознания (чаще утром), головокружениями, выраженной слабостью.

Для операции по методике кардионейроаблации нужен доступ через прокол в бедренной вене. «Мы строим 3D‑карту камер сердца, находим парасимпатические ганглии (скопления нейронов) и обрабатываем зону вокруг них радиочастотной энергией. Мы даем возможность вегетативной нервной системе человека самостоятельно "перезагрузиться" — так удается повысить частоту сердечных сокращений. При этом реабилитация после вмешательства минимальна: как правило, пациента выписываем уже на следующие сутки, и он может вернуться к привычному образу жизни и работе без существенных ограничений», — объяснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

Врачи Кардиодиспансера проводили операции совместно с ведущими специалистами московского ГКБ им. И.В. Давыдовского. Опыт пермским хирургам передавал Фархад Рзаев, к.м.н., заведующий отделением хирургического лечения сложных ритмов сердца и электрокардиостимуляции. Он отметил, что благодаря этой методике до 20% молодых пациентов можно избавить от установки «искусственного водителя» ритма сердца.

Информационный обзор редакции.