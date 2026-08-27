Смертность от болезней системы кровообращения сократилась на четверть

С 2020 по 2025 годы в Пермском крае коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 25,5%. Летальность при острых нарушениях мозгового кровообращения уменьшилась на 37,1%, при остром коронарном синдроме — на 37,4%.

С 2022 года снижается заболеваемость туберкулезом: она сократилась на 13,9%, а смертность — до 3,6 случая на 100 тыс. населения. Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 6,2%, смертность — на 4,3%. Выявлять гепатит С за последние два года стали чаще: на 9,7%.

Пермяки стали реже умирать от онкологии: смертность от злокачественных новообразований за пять лет стала ниже на 10,5%. Рак на ранних стадиях выявляют на 6,2% чаще.

Информационный обзор редакции.