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В поликлиниках начали проводить телемедицинские консультации через мессенджер MAX

В поликлиниках Пермского края начали проводить телемедицинские консультации «врач–пациент» через мессенджер MAX. О развитии цифровизации в регионе рассказал зампредседателя правительства Сергей Никифоров.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

За шесть месяцев 2026 года в Пермском крае провели больше 90 тыс. телемедицинских консультаций через MAX. Возможностью записаться к врачу через мессенджер воспользовались более 600 тыс. раз.

В регионе развивают систему дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. К ней подключены больше 20 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Их состояние здоровья контролируют носимые устройства, в том числе тонометры и глюкометры, которые могут передавать данные медицинским специалистам.

Информационный обзор редакции.

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