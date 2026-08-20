В поликлиниках начали проводить телемедицинские консультации через мессенджер MAX

За шесть месяцев 2026 года в Пермском крае провели больше 90 тыс. телемедицинских консультаций через MAX. Возможностью записаться к врачу через мессенджер воспользовались более 600 тыс. раз.

В регионе развивают систему дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. К ней подключены больше 20 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Их состояние здоровья контролируют носимые устройства, в том числе тонометры и глюкометры, которые могут передавать данные медицинским специалистам.

Информационный обзор редакции.