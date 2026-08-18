Врачи краевой детской больницы впервые провели гемодиализ двухмесячному ребенку: он весит 3,5 килограмма

До этого случая таких маловесных детей никогда не подключали к аппарату «искусственная почка». «Самому маленькому ребенку, которому ранее успешно был проведен гемодиализ в нашей больнице, было 10 месяцев и весил он 8 кг, — рассказал заведующий отделением диализа, и.о. заведующего отделением реанимации №2 Краевой детской клинической больницы Николай Майоров. — Особенности методики в том, что у новорожденного очень маленький объем циркулирующей крови. Чтобы заполнить магистраль аппарата для очистки крови необходимо до 100 мл, а это почти треть всего объема циркулирующей крови ребенка весом 3,5 кг. И если без специальной подготовки его вывести из организма, это может привести к гибели пациента. Поэтому нам пришлось во время процедуры подключения к аппарату заполнить магистраль кровью донора, чтобы не допустить анемии и резкого падения артериального давления. Все манипуляции были четко просчитаны и успешно выполнены. Малышу уже проведены три процедуры гемодиализа».

После первой процедуры в лечении появилась положительная динамика. Ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. «Учитывая множественные пороки развития, нам предстоит и дальше бороться за жизнь малыша. После того, как мы полностью купируем воспалительный процесс, ребенок снова будет переведен на перитонеальный диализ», — подытожил лечащий врач Захар Галанов.

Информационный обзор редакции.