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Здравоохранение

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Число пострадавших от клещей за неделю выросло больше чем на 2 тысячи

За неделю число укушенных клещами в Пермском крае выросло больше чем на 2 тыс. Всего с начала сезона, с конца марта, в медицинские организации обратились больше 7,7 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Больше всего обращений по поводу клещей было зафиксировано в Пермском районе (1077), Перми (891) и Добрянском районе (474). Чаще всего их «цепляют» при посещении индивидуальных садов, леса и на придомовой территории.

По данным Роспотребнадзора, результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, показали, что 45,8% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 3,3% — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.

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