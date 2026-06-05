Число пострадавших от клещей за неделю выросло больше чем на 2 тысячи

Больше всего обращений по поводу клещей было зафиксировано в Пермском районе (1077), Перми (891) и Добрянском районе (474). Чаще всего их «цепляют» при посещении индивидуальных садов, леса и на придомовой территории.

По данным Роспотребнадзора, результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, показали, что 45,8% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 3,3% — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.