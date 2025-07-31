Умер и ожил 418 раз: врачи спасали мужчину с «электрическим штормом» в сердце

Пермские врачи совместно с коллегой из Новосибирска спасали 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии после приступа срыва сердечного ритма. Имплантированный в 2025 году дефибриллятор исчерпал свой заряд всего за четыре месяца, хотя должен был отслужить пять лет.
Тестирование дефибриллятора вскрыло неожиданные обстоятельства. «Оказалось, что за последнее время у пациента произошло 3,5 тысячи приступов и дефибриллятор сработал 418 раз. Каждый новый приступ желудочковой тахикардии мог привести к фатальному исходу», — поделился заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.
В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что состояние мужчины стабилизировали для безопасной эвакуации из Верещагино, где он находился. Затем пациента доставили вертолетом санавиции в Кардиодиспасер. Мужчине заменили вышедший из строя кардиовертера-дефибриллятор и стали готовить к операции. Медики рассказали, что единственным способом спасти жизнь пациенту — выполнить радиочастотную абляцию (РЧА) — метод разрушения высокочастотным электрическим током очагов аритмии. Это сложнейший вид кардиохирургического лечения, большой опыт такой операции у врачей НМИЦ им. Мешалкина (Новосибирск) и НМИЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург). Так как транспортировать пермяка было невозможно, в Пермь прилетел завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца НМИЦ им. Мешалкина Виталий Шабанов.
Операция длилась пять часов. «Желудочковую тахикардию называют "электрическим штормом" — сердце начинает судорожно сокращаться, в этот момент систолическое давление падает до 30-50 единиц. У этого пациента число приступов достигало 10 в день, каждый из них мог закончиться фатально, фракция выброса при норме 60-70% снизилась до 27%, что тоже является провоцирующим фактором аритмии. Единственный способ его спасти — РЧА, с помощью которой постинфарктный рубец преобразуется в однородную ткань, где больше не будут образовываться патологические очаги», — рассказал Виталий Шабанов.
Сейчас все показатели состояния пациента привели в норму. Мужчину выписали. Но оценить эффективность лечения получится спустя несколько месяцев после адаптации пациента к новому состоянию его организма.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)