Умер и ожил 418 раз: врачи спасали мужчину с «электрическим штормом» в сердце

Тестирование дефибриллятора вскрыло неожиданные обстоятельства. «Оказалось, что за последнее время у пациента произошло 3,5 тысячи приступов и дефибриллятор сработал 418 раз. Каждый новый приступ желудочковой тахикардии мог привести к фатальному исходу», — поделился заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что состояние мужчины стабилизировали для безопасной эвакуации из Верещагино, где он находился. Затем пациента доставили вертолетом санавиции в Кардиодиспасер. Мужчине заменили вышедший из строя кардиовертера-дефибриллятор и стали готовить к операции. Медики рассказали, что единственным способом спасти жизнь пациенту — выполнить радиочастотную абляцию (РЧА) — метод разрушения высокочастотным электрическим током очагов аритмии. Это сложнейший вид кардиохирургического лечения, большой опыт такой операции у врачей НМИЦ им. Мешалкина (Новосибирск) и НМИЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург). Так как транспортировать пермяка было невозможно, в Пермь прилетел завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца НМИЦ им. Мешалкина Виталий Шабанов.