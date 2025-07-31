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С осени врачей в поликлиниках будут заменять фельдшеры

С осени врачей в поликлиниках будут замещать средний медицинским персоналом. К нему относятся фельдшеры, акушерки, медсестры. Приказ федерального министерства здравоохранения вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В Пермском крае это нововведение тоже намерены внедрить.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Как сообщает портал 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава, дополнительного приказа о замене врачей средним медицинским персоналом не потребуется.

В ведомстве отметили, что потребность в медработниках сейчас наблюдается по всей стране. Одна из причин этого явления — невостребованность абитуриентами профессии медработника, которая наблюдалась ранее.

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