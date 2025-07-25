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Пациентам стал звонить робот: это нужно для мониторинга состояния здоровья

В Пермском крае запустили проект по дистанционному мониторингу состояния пациентов при помощи роботизированного голосового сервиса. В нем участвуют те, кто находится на диспансерном учете с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. 

Freepik

Робот звонит пациентам несколько раз в день в зависимости от диагноза. С помощью речевых модулей система запрашивает показатели глюкометра, тонометра и другую информацию, необходимую для последующего врачебного решения. После этого врачи первичного звена могут выдать рекомендации или пригласить пациента на очную консультацию, а при необходимости вызвать скорую помощь.

С помощью дистанционных технологий в Пермском крае сейчас наблюдаются около 10 тыс. жителей. К сервису подключены более 400 врачей.

Информационный обзор редакции.

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