Пациентам стал звонить робот: это нужно для мониторинга состояния здоровья

Робот звонит пациентам несколько раз в день в зависимости от диагноза. С помощью речевых модулей система запрашивает показатели глюкометра, тонометра и другую информацию, необходимую для последующего врачебного решения. После этого врачи первичного звена могут выдать рекомендации или пригласить пациента на очную консультацию, а при необходимости вызвать скорую помощь.

С помощью дистанционных технологий в Пермском крае сейчас наблюдаются около 10 тыс. жителей. К сервису подключены более 400 врачей.

Информационный обзор редакции.