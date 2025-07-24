Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

У службы санавиации появился новый вертолет с высокотехнологичным реанимационным оборудованием

В Пермском крае появился новый вертолет санавиации. Он уже выполнил первое санитарное задание, эвакуировав новорожденного с мамой и пенсионерку с инфарктом миокарда из в Чернушки и Кунгура.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Вертолет Ми-8 появился в Пермском крае в год 90-летия санавиации региона. По словам губернатора Дмитрия Махонина, только за этот год бригады выполнили около тысячи выездов в территории и помогли более 900 пациентам.

В Ми-8 повышенная вместимость, он позволяет перевозить до четырех тяжелобольных лежачих пациентов. Новый вертолет оснащен высокотехнологичным реанимационным оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, искусственной вентиляции легких, для эндокардиальной стимуляции, средствами иммобилизации при травмах, электронной системой для дозированного введения лекарственных препаратов.

«В нашей практике были случаи, когда приходилось приземляться в тайге, чтобы забрать пострадавших. Вертолет может совершать длительные рейсы без дозаправки, что очень важно, когда санитарное задание предполагает экстренную эвакуацию пациентов из нескольких территорий», – поделился заведующий отделением санавиации ПККБ Алексей Степанов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: