У службы санавиации появился новый вертолет с высокотехнологичным реанимационным оборудованием

Вертолет Ми-8 появился в Пермском крае в год 90-летия санавиации региона. По словам губернатора Дмитрия Махонина, только за этот год бригады выполнили около тысячи выездов в территории и помогли более 900 пациентам.

В Ми-8 повышенная вместимость, он позволяет перевозить до четырех тяжелобольных лежачих пациентов. Новый вертолет оснащен высокотехнологичным реанимационным оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, искусственной вентиляции легких, для эндокардиальной стимуляции, средствами иммобилизации при травмах, электронной системой для дозированного введения лекарственных препаратов.

«В нашей практике были случаи, когда приходилось приземляться в тайге, чтобы забрать пострадавших. Вертолет может совершать длительные рейсы без дозаправки, что очень важно, когда санитарное задание предполагает экстренную эвакуацию пациентов из нескольких территорий», – поделился заведующий отделением санавиации ПККБ Алексей Степанов.

Информационный обзор редакции.