Больше половины снятых клещей заражены боррелиозом

За неделю клещи покусали двух тысяч человек. Больше всего обращений по поводу присасывания клещей было из Пермского, Краснокамского, Добрянского районов и Перми.

В Роспотребнадзоре рассказали, что по результатам лабораторных исследований, 52,3% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом.

В этой статье мы рассказывали о том, куда обращаться, если обнаружили на себе клеща.

Информационный обзор редакции.