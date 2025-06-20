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Здравоохранение

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Больше половины снятых клещей заражены боррелиозом

Более 18,6 тыс. жителей Пермского края обратились за помощью в медицинские учреждения после укусов клещей с начала сезона. Такие данные на 19 июня привели в пресс-службе Роспотребнадзора.

Melnikov Dmitriy

За неделю клещи покусали двух тысяч человек. Больше всего обращений по поводу присасывания клещей было из Пермского, Краснокамского, Добрянского районов и Перми.

В Роспотребнадзоре рассказали, что по результатам лабораторных исследований, 52,3% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом.

В этой статье мы рассказывали о том, куда обращаться, если обнаружили на себе клеща.

Информационный обзор редакции.

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