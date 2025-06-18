Чудесная история спасения: двухлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила

Врачи Краевой детской клинической больницы смогли спасти двухлетнюю малышку, которая выпала с 10 этажа. По словам медиков, это единственный случай в их практике, когда человек, упавший с такой высоты, выжил.
Ребенок выпал из окна 1 июня. Спустя несколько минут на место приехала бригада скорой помощи. Девочка была в сознании, медики оказали ей экстренную помощь, обезболили и привезли в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что в такие моменты оповещаются все службы и специалисты больницы, а для экстренной хирургической помощи готовят операционный блок. Малышку привезли сначала в кабинет томографии: с КТ начинается диагностика любой хирургической патологии, которая позволяет хирургам, нейрохирургам, травматологам в режиме онлайн увидеть возможные повреждения и определиться с тактикой лечения.
«Падение ребенка с 10 этажа. Такое сообщение не сулит ничего хорошего: предстоит огромный объем работы, который необходимо выполнить в сжатые сроки. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым — это абсолютно "смертельный" этаж. А тут двухлетний малыш едет в сознании. Это уже чудо! Удивительно, но у ребенка не было проявлений травматического шока, который всегда сопровождает такие трагедии. Объективные данные инструментальной и лабораторной диагностики подтвердили отсутствие критических повреждений», — поделился хирург Артур Дмитришин, дежуривший в тот день.
Томография показала пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Медики сразу же прооперировали ребенка, чтобы восстановить дыхание. В минздраве рассказали, что повреждения после падения с высоты обычно тяжелые и обширные — разбитая грудная клетка, тяжелейшая черепно-мозговая травма, расколотые на фрагменты кости таза, внутреннее кровотечение, и клиническая картина может ухудшиться в любой момент. Поэтому за двухлетней малышкой медики продолжили наблюдать, несмотря на отсутствие повреждений.
«Ребенку провели седацию, чтобы создать покой для нервной системы, перевели на ИВЛ. Ежедневно специалисты оценивали ее состояние, использовались все возможности клиники для понимания объективного статуса пациента. Нас радовало, что по всем параметрам отсутствовала отрицательная динамика. Поэтому через несколько дней интенсивная терапия была отменена, ребенок самостоятельно дышал, стало возвращаться сознание. К нашему удивлению девочка стала осознанно наблюдать за нашими манипуляциями, происходящим вокруг и сказала "мама". К счастью, опасения не оправдались», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии КДКБ Роман Дмитриев.
Малышка провела еще несколько дней в отделении хирургии под наблюдением врачей. Перед выпиской ее еще раз провели обследования, которые подтвердили, что причин для опасений нет. На прощание малышка бодро махала ручкой врачам и улыбалась.
Информационный обзор редакции.
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