Чудесная история спасения: двухлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила

Ребенок выпал из окна 1 июня. Спустя несколько минут на место приехала бригада скорой помощи. Девочка была в сознании, медики оказали ей экстренную помощь, обезболили и привезли в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что в такие моменты оповещаются все службы и специалисты больницы, а для экстренной хирургической помощи готовят операционный блок. Малышку привезли сначала в кабинет томографии: с КТ начинается диагностика любой хирургической патологии, которая позволяет хирургам, нейрохирургам, травматологам в режиме онлайн увидеть возможные повреждения и определиться с тактикой лечения.

«Падение ребенка с 10 этажа. Такое сообщение не сулит ничего хорошего: предстоит огромный объем работы, который необходимо выполнить в сжатые сроки. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым — это абсолютно "смертельный" этаж. А тут двухлетний малыш едет в сознании. Это уже чудо! Удивительно, но у ребенка не было проявлений травматического шока, который всегда сопровождает такие трагедии. Объективные данные инструментальной и лабораторной диагностики подтвердили отсутствие критических повреждений», — поделился хирург Артур Дмитришин, дежуривший в тот день.