Больше 47% клещей, снятых в Пермском крае, оказались переносчиками боррелиоза

Лабораторные исследования показали, что 47,3% снятых клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), еще 0,7 % — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Такие данные предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

В этой статье мы рассказывали о том, как защитить себя и близких от клещей и инфекций, которые они переносят, а также куда обращаться, если обнаружили на себе вредителя.

Информационный обзор редакции.