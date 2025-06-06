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Больше 47% клещей, снятых в Пермском крае, оказались переносчиками боррелиоза

За неделю количество укушенных клещами жителей Пермского края выросло на 3 тыс. Всего с начала сезона в медицинские организации обратились более 13,4 тыс. человек, среди них 2,7 детей.

Freepik

Лабораторные исследования показали, что 47,3% снятых клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), еще 0,7 % — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Такие данные  предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

В этой статье мы рассказывали о том, как защитить себя и близких от клещей и инфекций, которые они переносят, а также куда обращаться, если обнаружили на себе вредителя.

Информационный обзор редакции.

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