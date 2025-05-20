Кардиохирурги теперь смогут оперировать более сложные виды аритмий

Новое оборудование позволяет проводить высокотехнологичное хирургическое лечение аритмий катетерным методом. До 2025 года такие операции проводили в основном в федеральных клиниках, в этом году процедура вошла в региональные программы ОМС. Кардиодиспансер в этом году планирует провести 381 катетерную процедуру (радиочастотная абляция, криоабляция).

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что последние два года в Кардиодиспансере занимались системной подготовкой специалистов для выполнения таких вмешательств, освоены разные модели навигационных систем. Та, что появилась в Кардиодиспансере, — последняя модель электрофизиологической системы, позволяющей создавать подробную анатомическую карту сердца. «Благодаря трехмерной внутрисердечной навигации виден патологический очаг, на который мы воздействуем током точечно. Более того, в отличие от предыдущих систем, она обладает функционалом, который контролирует степень нажатия электродом, чтобы обеспечить максимально бережное, но эффективное удаление патологического процесса», — рассказал заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

Информационный обзор редакции.