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Кардиохирурги теперь смогут оперировать более сложные виды аритмий

У врачей в Пермском крае появилась возможность проводить операции более сложных видов аритмий. В Клинический кардиологический диспансер поставили последнюю модель навигационной системы.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Новое оборудование позволяет проводить высокотехнологичное хирургическое лечение аритмий катетерным методом. До 2025 года такие операции проводили в основном в федеральных клиниках, в этом году процедура вошла в региональные программы ОМС.  Кардиодиспансер в этом году планирует провести 381 катетерную процедуру (радиочастотная абляция, криоабляция).

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что последние два года в Кардиодиспансере занимались системной подготовкой специалистов для выполнения таких вмешательств, освоены разные модели навигационных систем. Та, что появилась в Кардиодиспансере, — последняя модель электрофизиологической системы, позволяющей создавать подробную анатомическую карту сердца. «Благодаря трехмерной внутрисердечной навигации виден патологический очаг, на который мы воздействуем током точечно. Более того, в отличие от предыдущих систем, она обладает функционалом, который контролирует степень нажатия электродом, чтобы обеспечить максимально бережное, но эффективное удаление патологического процесса», — рассказал заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

Информационный обзор редакции.

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