Пермские врачи помогли избавиться от аритмии девушке с аллергией на металл кардиостимулятора

В 2016 году девушка обратилась в кардиоцентр с жалобами на слабость, головокружение и неоднократные потери сознания. Тогда врачи приняли стандартное решение — установить кардиостимулятор. Процедура прошла успешно и пациентку выписали домой. Но через три недели она вернулась с воспалением вокруг стимулятора, болью и повышенной температурой.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что всю стимулирующую систему вместе с электродами удалили и поставили новую, но с правой стороны. Симптомы не ушли, тесты показали, что инфекции нет, поэтому врачи решили, что у женщины повышенная реакция организма на инородное тело — в данном случае металл кардиостимулятора. После консилиума медики изменили тактику — сделали открытую операцию на сердце, электроды установили снаружи, а кардиостимулятор вывели под грудную клетку, предварительно обернув его специальный чехол, чтобы изолировать металлический корпус. Но и это особенно не помогло — добавилось воспаление грудной клетки. После стабилизации состояния женщину отправили домой.

Осенью 2024 года ее ждала плановая замена кардиостимулятора, но врачи решили не рисковать, учитывая предыдущие проблемы и провели процедуру кардионейроаблации. Это новый способ лечения аритмии, который может стать альтернативой установке стимулятора. «Мы выполнили операцию и получили очень хороший результат. На данный момент девушка выписана, чувствует себя хорошо. Установленный ранее стимулятор сейчас работает в режиме монитора, благодаря проведенной кардионейроаблации его ресурс не тратится в полном объеме. Он сможет продолжить работу еще в течение года. Это время мы используем для наблюдения за состоянием пациентки. Если в результате не увидим отрицательной динамики, и хороший результат кардионейроаблации сохранится, мы просто уберем стимулятор. Девушка продолжит спокойно жить без него и сможет навсегда забыть о тех проблемах, через которые ей пришлось пройти», — поделился врач-сердечно-сосудистый хирург ФЦССХ Сардор Азизов.

Информационный обзор редакции.