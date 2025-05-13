Минздрав: у 20 процентов пермяков есть лишний вес, а каждый четвертый курит

В 2024 году каждый четвертый пермяк неправильно питался и курил, а у 20% жителей — лишний вес. По словам министра здравоохранения Анастасии Крутень, это приводит к развитию хроническим заболеваниям, в частности, сердечно-сосудистой системы. Болезни системы кровообращения в 45,9% остаются причинами смертности в Пермском крае, в 13% — это онкология, в 8,5% — сахарный диабет. Болезни дыхательной системы в регионе приводят к летальному исходу в 8,9%, каждая пятая смерть связана с употреблением алкоголя.

По данным главы минздрава, средняя продолжительность жизни в Пермском крае приблизилась к 72 годам. К 2030 году краевые власти ставят план — увеличить ее до 78 лет и более.