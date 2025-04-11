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Здравоохранение

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Врачи помогли девочки с тяжелыми травмами позвоночника и головного мозга выжить и начать ходить самостоятельно

Пермские врачи спасли девочку со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга, органов грудной клетки, а также конечностей и таза, которые она получила из-за несчастного случая. Ее госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ им. М.А. Тверье в крайне тяжелом состоянии.

Дмитрий Махонин/Telegram

После того, как состояние девочки удалось стабилизировать, ее перевели в Краевую детскую клиническую больницу. Там с ней работали несколько врачей хирургического профиля. Они успешно выполнили сложнейшую операцию, стабилизировав позвоночник специальной системой. 

«В нашей практике кататравмы такого характера и масштаба, к счастью, встречаются редко. Позже динамика улучшилась, девочка пошла на поправку», – рассказал главный детский нейрохирург Пермского края, заведующий отделением нейрохирургии КДКБ Владимир Крылов.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что девочка прошла первый курс реабилитации. После него пациентке за короткий срок удалось сделать первые шаги. Через несколько месяцев ее ждет второй курс.

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