Санавиация эвакуировала самого маленького пациента в истории — малыша, которому всего сутки

У новорожденного нашли патологию, связанную с несовместимостью группы крови его самого и матери. При таком заболевании требуется безотлагательная медицинская помощь в специализированном отделении педиатрического стационара, объяснил и.о. завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) Алексей Степанов.

Чтобы эвакуировать малыша, привлекли неонатальную реанимационную бригаду перинатального центра Краевой клинической больницы. С новорожденным все хорошо: он вместе с мамой сейчас находятся под наблюдением врачей.

Чаще всего санавиация выполняет полеты в Кунгур, Чусовой и Чернушку. В основном они связаны с экстренной эвакуацией пациентов с инфарктом миокарда, когда важно доставить человека в клинику в течение «золотого часа», чтобы рентгенхирурги восстановили кровоток в суженной артерии.