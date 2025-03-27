Минздрав: только 28 процентов вызовов скорой были экстренными

В 2024 году в Пермском крае зафиксировали более 665 тыс. обращений в службу скорой помощи, из них 28% были экстренными, то есть с угрозой жизни пациента. Большую часть вызовов (60%), более 400 тыс., составляли неотложные. Такие, как например, повышенная температура — это относится к компетенциям врачей поликлиник, поэтому диспетчер скорой помощи передает подобные вызовы в «неотложку».

За последние несколько лет в Пермском крае снижается количество обращений в скорую помощь. В минздраве связывают тенденцию с убылью населения. Всплеск обращений приходился на 2021 год и достигал более 800 тыс.