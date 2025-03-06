На Садовом появится новая поликлиника со своей лабораторией и рентгеном

Строители заканчивают возведение детской поликлиники в микрорайоне Садовый. В новом здании, кроме терапевтов и узких специалистов, будут работать клинико-диагностическая лаборатория и кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в новой поликлинике разместят дневные стационары по профилям «Офтальмология» и «Педиатрия», а также рентген на три места.
Сейчас рабочие завершают внутреннюю чистовую отделку на втором и третьем этажах. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену, к ней прикрепят около 14 тыс. детей из Мотовилихинского района.
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