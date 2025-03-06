На Садовом появится новая поликлиника со своей лабораторией и рентгеном

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в новой поликлинике разместят дневные стационары по профилям «Офтальмология» и «Педиатрия», а также рентген на три места.

Сейчас рабочие завершают внутреннюю чистовую отделку на втором и третьем этажах. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену, к ней прикрепят около 14 тыс. детей из Мотовилихинского района.