Врачи впервые приняли роды у женщины с имплантированным в сердце дефибриллятором

В миздраве рассказали, что еще в подростковом возрасте у женщины обнаружили врожденное генетическое заболевание — синдром удлиненного интервала QT тип 1. Такая тяжелая форма аритмии приводит к длительным остановкам сердца, а приступ может закончиться внезапной смертью. Через несколько лет пациентке установили кардиовертер-дефибриллятор. По словам аритмолога Алексея Мальцева, сейчас не существует утвержденных алгоритмов оказания помощи при беременности и родах пациенткам с таким диагнозом и устройством. Поэтому решения принимают индивидуально, учитывая частоту сердечных сокращений мамы и плода, влияющих на искусственный водитель ритма сердца.

«Основная патология пациентки экстрагенитальная, поэтому главным условием ее успешной беременности был контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, а также понимание алгоритма действий всеми специалистами в случае возникновения экстренной ситуации, — рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Прикамья Алексей Марков. — Было согласовано учреждение для родоразрешения, дата операции и наличие необходимых специалистов, чтобы соблюсти интересы ребенка и мамы. В нужный день на автомобиле санавиации девушку доставили в роддом центра, где уже ждала мультидисциплинарная бригада, состоящая из акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и аритмолога».