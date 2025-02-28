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Врачи впервые приняли роды у женщины с имплантированным в сердце дефибриллятором

В Пермском крае медики впервые приняли роды у женщины с имплантированным в сердце дефибриллятором. Молодой маме помогала мультидисциплинарная бригада врачей перинатального центра Пермской краевой клинической больницы и Кардиодиспансера.

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В миздраве рассказали, что еще в подростковом возрасте у женщины обнаружили врожденное генетическое заболевание — синдром удлиненного интервала QT тип 1. Такая тяжелая форма аритмии приводит к длительным остановкам сердца, а приступ может закончиться внезапной смертью. Через несколько лет пациентке установили кардиовертер-дефибриллятор. По словам аритмолога Алексея Мальцева, сейчас не существует утвержденных алгоритмов оказания помощи при беременности и родах пациенткам с таким диагнозом и устройством. Поэтому решения принимают индивидуально, учитывая частоту сердечных сокращений мамы и плода, влияющих на искусственный водитель ритма сердца.

«Основная патология пациентки экстрагенитальная, поэтому главным условием ее успешной беременности был контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, а также понимание алгоритма действий всеми специалистами в случае возникновения экстренной ситуации, — рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Прикамья Алексей Марков. — Было согласовано учреждение для родоразрешения, дата операции и наличие необходимых специалистов, чтобы соблюсти интересы ребенка и мамы. В нужный день на автомобиле санавиации девушку доставили в роддом центра, где уже ждала мультидисциплинарная бригада, состоящая из акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и аритмолога».

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

За две недели до плановой операции прошел консилиум, где врачи получили рекомендации о возможных экстренных действиях на случай срабатывания дефибриллятора в дородовом периоде. А для пациентки попросили привести магнит — с помощью него она смогла бы воздействовать на кардиовертер-дефибриллятор, если он сработает не по показаниям.

«К счастью, до запланированной даты все прошло спокойно. На время проведения операции дефибриллятор был отключен для того, чтобы исключить срабатывание устройства из-за помех других медицинских аппаратов, а также для того, чтобы не повредить электроды, установленные в сердце для его последующей штатной работы. Во время операции я следил за ритмом, а также корректировал тактику ведения пациентки с учетом ее заболевания, поскольку ряд традиционных акушерских препаратов при ее диагнозе использовать нельзя. После операции дефибриллятор был благополучно запущен, отлажены настройки», — рассказал аритмолог Кардиодиспансера Алексей Мальцев. С молодой мамой и малышом все хорошо.

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