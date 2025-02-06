Ученые и врачи разрабатывают методику ранней диагностики болезни Паркинсона с помощью искусственного интеллекта

По словам врачей, практически каждый пациент с нейродегенеративным заболеванием имеет изменения в речи, которые проявляются задолго до нарушений двигательной активности. Но на слух их определить нельзя. «Так родилась идея создать программный продукт на основе искусственного интеллекта, который с максимальной точностью будет определять такие паттерны по голосу пациента», — рассказала заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ, профессор Юлия Каракулова.

Около сотни пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь Паркинсона выполняют задания, во время которых фиксируют на аудио их голоса, а мимику на видео. Затем файлы будут обрабатывать на предмет выявления характерных паттернов нарушения речи и движений у пациентов с болезнью Паркинсона.

«Кроме того, мы планируем обучить нейросеть возможности определения нарушений речи как синдрома другого заболевания, или предвестников развития болезни Паркинсона. Важно, что методика-приложение будет проста в использовании, что вкупе с эффективностью диагностического потенциала сможет стать доступным, скрининговым инструментом для врачей первичного звена здравоохранения», — рассказала ординатор кафедры неврологии и медицинской генетики ПГМУ Анна Пигасова.

Параллельно исследуют пациентов с болезнью Паркинсона, с боковым амиотрофическом склерозом и дети с различными нарушениями речи — так врачи смогут более точно ставить диагноз.