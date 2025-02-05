В Роспотребнадзоре рассказали, какой тип гриппа будет доминировать в феврале и марте

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжает расти от недели к неделе. По данным на 3 февраля, было зарегистрировано свыше 15,7 случаев заболеваний.
В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, но выявляются единичные случаи гриппа, преимущественно (H1N1)pdm09. В Роспотребнадзоре прогнозируют, что в феврале-марте в Пермском крае будет преобладать этот же тип, который также называют свиным.
Как сообщает «АиФ» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, характерная особенность А (Н1N1)pdm09 — раннее появление осложнений (на второй-третий день), среди которых лидирует пневмония. Что касается симптомов, то они типичны для сезонного гриппа, но в некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея.
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