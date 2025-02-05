В Роспотребнадзоре рассказали, какой тип гриппа будет доминировать в феврале и марте

В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, но выявляются единичные случаи гриппа, преимущественно (H1N1)pdm09. В Роспотребнадзоре прогнозируют, что в феврале-марте в Пермском крае будет преобладать этот же тип, который также называют свиным.

Как сообщает «АиФ» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, характерная особенность А (Н1N1)pdm09 — раннее появление осложнений (на второй-третий день), среди которых лидирует пневмония. Что касается симптомов, то они типичны для сезонного гриппа, но в некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея.