В Перми появится центр по хирургическому лечению одной из самых тяжелых форм эпилепсии

Центр будет работать на базе отделения нейрохирурги ГКБ №4. В нем с 2022 года занимаются диагностикой и хирургическим лечением фармакорезистентной эпилепсии. Как рассказали в минздраве, в отделении есть необходимое оборудование, в том числе для методики имплантации в головной мозг электродов, а также техническая возможность для проведения нейрохирургических операций. «В Пермском крае проживает более 8 тысяч пациентов с диагнозом эпилепсия, из них 30% имеют фармакорезистентную форму, которая приводит к тяжелым последствиям, связанным с ухудшением психического и когнитивного состояния человека и социальной дезадаптации. В таких случаях хирургия становится единственным методом лечения», — объяснил заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4 Дмитрий Штадлер.

По словам Дмитрия Штадлера, центр сможет принимать более 500 пациентов для диагностики с помощью видео-ЭЭГ мониторинга и проводить 75 операций в год для жителей Пермского края, а также других регионов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.