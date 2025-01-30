Ученые запатентовали способ диагностики рака ствола головного мозга на ранней стадии

Автор изобретения — врач-невролог, доктор медицинских наук Анатолий Баландин. С помощью его метода опухоль можно обнаружить на самом раннем этапе, пока еще она еще не начала формироваться, сообщает RT. Изначально ученые изучали, что происходит с объемом и формой головного мозга с возрастом, и как они зависят от пола. Но также параметры могут меняться из-за патологических процессов, так как любая опухоль — дополнительная ткань.

«С помощью МРТ можно отследить, соответствуют ли показатели площади и объема ствола головного мозга его нормативным значениям соразмерно возрасту и полу пациента. Если нет, то далее надо выяснять — это анатомическая особенность конкретного человека или же начало опухолевого процесса? Таким образом, можно заподозрить патологию еще до того, как опухоль сформируется и будет хорошо видна при МРТ-исследовании», — цитирует Анатолия Баландина RT.

Информационный обзор редакции.