Врачи спасли жизнь подростку, который внезапно потерял сознание на уроке

Парня привезли в районную больницу — местные врачи заподозрили у него кровоизлияние в мозг. После экстренного дистанционного консилиума с пермскими нейрохирургами решено было перевести подростка на вертолете санавиации в ГКБ №4. Рентгенохирурги провели исследование мозговых артерий и обнаружили у юноши артериовенозную мальформацию (АВМ). Как рассказали в пресс-службе минздрава, это одна из самых опасных сосудистых катастроф, причина ее возникновения до конца не изучения. У больного истончаются сосуды: при их разрыве в половине случаев это ведет к инвалидизации, а каждый третий такой случай заканчивается смертью.

«Установили, что у пациента произошел разрыв сосудов. После консультаций с нейрохирургами было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве. Кирилл Дульцев и я провели рентгеноэндоваскулярную эмболизацию артерий, приводящих к АВМ. Суть ее в том, что ангиохирург вводит в артерии тончайший катетер, а затем эмболизирует патологические сосуды, то есть выключает их из кровотока, таким образом восстанавливая нормальную циркуляцию крови», — поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) ГКБ №4 Олег Каракулов.

После операции парень пошел на поправку. Медики говорят, что функции мозга не пострадали. После необходимых исследований, реабилитационных процедур и лечения его выписали из больницы.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.