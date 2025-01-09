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Врачи начнут консультировать пациентов по видеосвязи

В Пермском крае начнут применять телемедицинские консультации в новом формате — «пациент-врач». Они будут доступны с 2025 года.

Freepik

Как сообщают в издании «Читай текст» со ссылкой на пресс-службу минздрава, консультации по видеосвязи будут использовать для наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. При этом очный прием у врача должен быть первичным. Дистанционные технологии будут доступны для участковых терапевтов и узких специалистов.

Телемедицинские консультации между врачами в Пермском крае появились в 2024 году. Всего их было 55 тыс., особенно они востребованы среди медицинских работников удаленных районов.

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