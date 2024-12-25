В Пермском крае провели первые операции по удалению электродов от кардиостимулятора

Трансвенозная экстракция считается сложной процедурой, так как электроды кардиостимулятора в течение 10-15 лет плотно обрастают рубцовой тканью, прочно крепятся к венам и сердечным структурам. «При замене водителя ритма сердца не всегда удается извлечь электроды, и они остаются в организме. Как любое инородное тело они могут стать причиной возникновения очага инфекции, что может привести к сепсису, и даже смерти пациента. При возникновении таких осложнений раньше выполнялись открытые кардиохирургические вмешательства с остановкой сердца», — объяснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Кардиодиспансера Владимир Щербенев.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что механические экстракции помогают снизить риск повреждения вен и сердца во время операции. Это возможно благодаря более точному и контролируемому воздействию на электрод, но при такой процедуре особенно важны высокое мастерство и концентрация от хирурга. Этот способ выбрали извлечения старых электродов от электростимуляторов у двух мужчин, которых экстренно положили в больницу. Оба уже долгое время живут со стимуляторами, но электроды от предыдущих устройств оставались в сердце.

Впервые в Кардиодиспансере провели механическую экстракцию электродов при поддержке опытного сердечно-сосудистого хирурга из Нижнего Новгорода Сергея Айвазьяна, которому ассистировал пермский коллега Сергей Тимшин. «При извлечении высок риск повреждения тканей сердца и сосудов, кровотечений. Кроме того, надо было аккуратно обойти новые электроды, чтобы их не повредить. Именно поэтому условием проведения механической экстракции электродов является полная готовность всех служб клиники», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Кардиодиспансера Сергей Тимшин.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.