Врачи Кардиодиспансера охладили тело пациентки до 24 градусов, чтобы провести операцию на сердце

Заболевание женщины — коварное: наличие аневризмы напрямую связано с риском разрыва самой большой артерии. Вероятность летального исхода возрастала с каждый днем, поэтому 49-летней пациентке срочно нужно было сделать протезирование.

У кардиохирургов было всего несколько минут, чтобы удалить поврежденный участок аорты и вновь запустить кровообращение. Сложность была еще и в том, что при вмешательстве на дуге аорты врачам необходимо работать на «сухом поле», что невозможно сделать при работающем аппарате искусственного кровообращения. Хирурги должны были временно обеспечить искусственное кровоснабжение (перфузию) головного мозга и реконструировать измененный участок аорты. Если остановить кровоснабжение по этим сосудам, мозг умрет в течение пяти минут, и человек может остаться «растением».

«После того, как обеспечена перфузия мозга через один брахиоцефальный сосуд, мы охладили пациентку до 24 градусов: таким образом, за счет снижения температуры защитили ее внутренние органы. Кровь нигде не циркулировала, кроме головного мозга. Затем на протяжении 22 минут провели реконструкцию ответственной зоны. В ткани вшивался протез. Затем мы снова согрели организм до 36 градусов, восстановили кровообращение и закончили операцию. Все это время женщина находилась на грани жизни и смерти», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением, врач сердечно-сосудистый хирург Кардиодиспансера к.м.н. Алексей Вронский.

Хирургия в случае с аневризмой аорты считается одним из самых сложных направлений наряду с пересадкой сердца. По словам главного врача Кардиодиспансера Кирилла Порохова, подобными методиками владеют специалисты самого высокого класса, так как если не успеть провести операцию в короткий срок, наступит полиорганная недостаточность и человек умрет.

После операции пациентка провела девять дней под наблюдением врачей. Ей подбирали схему лечения для полного восстановления организма, а затем выписали.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.