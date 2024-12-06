У четырех студентов двух пермских вузов обнаружили туберкулез

У трех студентов ПГНИУ тесты на туберкулез показали положительные результаты. После обнаружения в общежитиях провели дезинфекцию, а доступ гостей в них ограничили. Контактировавших с заболевшими обследовали в тубдиспансере, новых случаев заражения в ПГНИУ не выявили.

Позже стало известно, что туберкулез обнаружили у студента ПНИПУ. В пресс-службе вуза пояснили, что студента изолировали в тот же день, когда стало известно о болезни, и поместили в обсерватор. Помещения дезинфицировали, а контактирующих отправили на медицинскую комиссию: новых выявленных случаев заболевания в ПНИПУ не зафиксировали.

По данным пресс-служб обоих вузов, все студенты, заболевшие туберкулезом, вылетели на родину.