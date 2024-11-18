В Пермском крае появилась возможность записаться к врачу с помощью голосового помощника

Как объяснили в пресс-службе регионального минздрава, пока голосовой помощник будет работать два-три часа день. Затем время работы увеличат — все будет зависит от нагрузки линии и количества операторов.

С начала 2024 года на линию «122» поступило более 450 тыс. обращений. Больше всего было по вопросам записи к врачу и вызова доктора на дом.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.