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Здравоохранение

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В Пермском крае появилась возможность записаться к врачу с помощью голосового помощника

На номере службы «122» появился голосовой помощник. Через него можно записаться к врачу, вызывать его на дом или отменить запись.

Shutterstock

Как объяснили в пресс-службе регионального минздрава, пока голосовой помощник будет работать два-три часа день. Затем время работы увеличат — все будет зависит от нагрузки линии и количества операторов.

С начала 2024 года на линию «122» поступило более 450 тыс. обращений. Больше всего было по вопросам записи к врачу и вызова доктора на дом.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.

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