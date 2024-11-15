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Здравоохранение

Первую в России аккредитацию судебных экспертов провели в Перми

Первая в России аккредитация судебных экспертов прошла в Перми, в федеральном аккредитационном центре ПГМУ им. Вагнера. Ее провели четырем специалистам из Перми, Тулы и Салехарда. Как рассказали в пресс-службе минздрава, все они собираются работать в структуре судебно-медицинской экспертизы.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Аккредитация проходила в два этапа: тестирование на час и практика на станциях. Специалисты показали свои знания и умения в базовой сердечно-легочной реанимации взрослых и поддержании проходимости дыхательных путей; исследовании основных показателей биологических жидкостей; ТСХ-скрининге лекарственных средств и наркотических веществ.

«Проведена большая работа по подготовке аккредитационных испытаний специалистов с немедицинским образованием. Мы стали первыми в России, кто реализовал эту возможность. В состав аккредитационной подкомиссии включены судебные эксперты (эксперты-химики) пермского Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований», — рассказал начальник бюро Владислав Лесников.

Как объяснили в минздраве, первичная специализированная аккредитация на должность «судебный эксперт» дает право работать в отделениях судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.

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