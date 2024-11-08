В Роспотребнадзоре рассказали, что в Пермском крае нет массового заражения вирусом Коксаки

На днях в СМИ стала появляться информациях о случаях массового заражения вирусом Коксаки в девяти регионах России. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия.

В Пермском крае за девять месяцев 2024 года было зафиксировано несколько штаммов вируса Коксаки: А6, А4, А9, Эхо-7, Эхо-11, Эхо-30. «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора сообщает, что массового заражения вирусом Коксаки в регионе нет. С начала года было зафиксировано 90 случаев и это сопоставимо с уровнем 2023 года. «Заболевания носят сезонный характер и приходятся на летний период. Одним из факторов передачи вируса является вода, заражение чаще всего происходит при купании. Зимой случаи заболевания вирусом Коксаки в Пермском крае очень редки», — цитирует главу отдела эпидемиологического надзора пермского Роспотребнадзора Евгения Смирнова издание.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций. Заражение происходит при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы. Вирус Коксаки может вызывать разные симптомы, самые распространенные: лихорадка, сыпь, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Болеют в основном дети до 15 лет.