Названы лекарства, которые чаще всего покупали жители Пермского края

В 2024 году спрос на витамины и БАДы в Пермском крае заметно снизился. С января по сентябрь жители купили на 9,2% меньше упаковок с витаминами по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Траты на лекарства, то есть выручка на фармацевтическом рынке, напротив, выросла на 18,4%, приводит данные статистики DSM Group издание «В курсе». Но количество проданных упаковок снизилось на 2,5%.

Самыми популярными у жителей Пермского края стали препараты: для пищеварительного тракта и обмена веществ (18,9 % от общей выручки), для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (16%) и для лечения заболеваний нервной системы (11,2%).

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Информационный обзор редакции.