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Здравоохранение

Новый корпус психиатрической больницы ввели в эксплуатацию

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Перми ввели в эксплуатацию новый корпус стационара краевой психиатрической больницы. Он находится на 2-й Корсуньской в микрорайоне Банная гора.

Площадь здания более 18 тыс. м2, больница рассчитана на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии. В психдиспансере обустроены лечебные, лечебно-диагностические и восстановительные отделения. В новом здании также оборудованы кабинеты узких специалистов: офтальмолога, лора, стоматолога, гинеколога и других.

Как рассказали в пресс-службе краевого минстроя, в новом корпусе разместится кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ПГМУ. Пока новая психиатрическая больница должна пройти обязательное лицензирование. Только после этого ее откроют.

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