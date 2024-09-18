Начал работать первый в этом году пункт мобильной вакцинации

В Мотовилихинском районе 17 сентября открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации. Он начал работать в ТЦ «Знание» на Крупской.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что сделать прививку от гриппа можно будет также 20, 24 и 27 сентября днем. Перед вакцинацией пройдет врачебный осмотр, а при себе лучше иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее мы рассказывали, что мобильные прививочные пункты в торговых центрах будут работать в рамках кампании по вакцинации против гриппа. Ее цель — охватить около 60% населения Пермского края, это 1,5 млн человек.

Официальное сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.