Заболеваемость ВИЧ в Пермском крае выше, чем в среднем по России

Заболеваемость ВИЧ в Пермском крае оказалась в 1,5 раза больше, чем в среднем в России. В 2023 году число выявленных заражений составило 1,8 тыс. случаев. Такие данные опубликованы в документе на сайте Роспотребнадзора.

В 2023 году показатель заболеваемости ВИЧ составил 64,29 на 100 тыс. населения. С такими данными Пермский край оказался на 14-м месте среди 20 других российских регионов. По сравнению с 2022 годом заболеваемость ВИЧ в Пермском крае снизилась – было 87,8 на 100 тыс. населения. Хуже всего дела обстоят в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях. При этом в целом по России показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,04 на 100 тыс. населения.

Больше всего ВИЧ-инфицированных среди людей в возрасте 31-40 лет (38,9%) и 41-50 лет (28,6%). Основным путем передачи ВИЧ является половой (81,8%).