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Здравоохранение

Вспышка кори зафиксирована в Пермском крае

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В Березниках выявили случаи кори. Об этом редакции «Прм.Собака.ru» рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В связи с этим специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. «Незамедлительно организованы противоэпидемические мероприятия – определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация», – рассказали в Роспотребнадзоре. Сотрудники проводят разъяснительные работы по профилактике заболевания. Отметим, что на подъездах жилых домов в Березниках стали появляться объявления, анонсирующие поквартирный обход из-за случаев кори и  напоминающие о необходимости вакцинации.

Корь – очень заразное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Может вызывать тяжелые последствия вплоть до смерти. К симптомам кори относятся: высокая температура (до 40,5°C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь. Стопроцентной защитой от кори является вакцинация. Ее нужно делать в течение 72 часов, как человек оказался в очаге заболевания.

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