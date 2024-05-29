Вспышка кори зафиксирована в Пермском крае

В Березниках выявили случаи кори. Об этом редакции «Прм.Собака.ru» рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
В связи с этим специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. «Незамедлительно организованы противоэпидемические мероприятия – определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация», – рассказали в Роспотребнадзоре. Сотрудники проводят разъяснительные работы по профилактике заболевания. Отметим, что на подъездах жилых домов в Березниках стали появляться объявления, анонсирующие поквартирный обход из-за случаев кори и напоминающие о необходимости вакцинации.
Комментарии (0)