Летом в регионе ожидается новый штамм короновируса – FLiRT

Медики ожидают, что этим летом в Пермском крае вырастет заболеваемость новым штаммом коронавируса – FLiRT.

Это производственный подвид вируса «омикрона», который давно циркулирует в регионе и обладает высокой заразностью, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на заведующую кафедрой эпидемиологии медуниверситета, доктора медицинских наук Ирину Фельдблюм. «Сейчас новый штамм FLiRT доминирует в Соединенных Штатах Америки и еще в 14 странах. Скорость его распространения достаточно высокая: за две недели доля этого штамма в США увеличилась в восемь раз», — объясняет специалист.

По прогнозам Фельдблюм, летом в Пермском крае может быть подъем заболеваемости короновирусом и его новым вариантом. Но тяжелых течений и количества летальных исходов будет немного.

По данным с 13 по 19 мая Пермский край оказался в лидерах по числу заболеваемости COVID-19. За это время было выявлено 552 случая. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге (1915 и 927 заражений), затем идет Свердловская область (433).