Названы зарплаты, которые предлагали медработникам в начале года

За год в Пермском крае выросло число вакансий в области медицины и фармацевтики. По данным сервиса рекрутинга HeadHunter, оно превысило 1,2 тыс. и увеличилось на 56%.
С января по апрель 2024 года особенно остро ощущалась нехватка специалистов по сертификации (+77% вакансий), врачей (+59%) и главврачей (+48%).
Вместе с тем выросла и предлагаемая зарплата для медработников в Пермском крае. Сильнее всего за несколько месяцев она увеличилась у медицинских представителей (на 42%) и составила 85 тыс. рублей. Больше всего получают главврачи – 90 тыс. руб., при том, что их предлагаемая зарплата снизилась на 10%.
Какие средние зарплаты предлагали в январе – апреле 2024 года медработникам в Пермском крае:
- врач – 69,9 тыс. руб.
- заведующий аптекой – 55 тыс. руб.
- фармацевт-провизор – 52 тыс. руб.
- специалист по сертификации – 50 тыс. руб.
- научный специалист, исследователь – 47 тыс. руб.
- ассистент врача – 42 тыс. руб.
- лаборант – 42 тыс. руб.
- медсестра, медбрат – 37,1 тыс. руб.
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