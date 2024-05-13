Названы зарплаты, которые предлагали медработникам в начале года

За год в Пермском крае выросло число вакансий в области медицины и фармацевтики. По данным сервиса рекрутинга HeadHunter, оно превысило 1,2 тыс. и увеличилось на 56%.

С января по апрель 2024 года особенно остро ощущалась нехватка специалистов по сертификации (+77% вакансий), врачей (+59%) и главврачей (+48%).

Вместе с тем выросла и предлагаемая зарплата для медработников в Пермском крае. Сильнее всего за несколько месяцев она увеличилась у медицинских представителей (на 42%) и составила 85 тыс. рублей. Больше всего получают главврачи – 90 тыс. руб., при том, что их предлагаемая зарплата снизилась на 10%.

Какие средние зарплаты предлагали в январе – апреле 2024 года медработникам в Пермском крае: