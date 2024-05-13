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Здравоохранение

Названы зарплаты, которые предлагали медработникам в начале года

Shutterstock

За год в Пермском крае выросло число вакансий в области медицины и фармацевтики. По данным сервиса рекрутинга HeadHunter, оно превысило 1,2 тыс. и увеличилось на 56%.

С января по апрель 2024 года особенно остро ощущалась нехватка специалистов по сертификации (+77% вакансий), врачей (+59%) и главврачей (+48%).

Вместе с тем выросла и предлагаемая зарплата для медработников в Пермском крае. Сильнее всего за несколько месяцев она увеличилась у медицинских представителей (на 42%) и составила 85 тыс. рублей. Больше всего получают главврачи – 90 тыс. руб., при том, что их предлагаемая зарплата снизилась на 10%.

Какие средние зарплаты предлагали в январе – апреле 2024 года медработникам в Пермском крае:
  • врач –  69,9 тыс. руб.
  • заведующий аптекой – 55 тыс. руб.
  • фармацевт-провизор – 52 тыс. руб.
  • специалист по сертификации – 50 тыс. руб.
  • научный специалист, исследователь – 47 тыс. руб.
  • ассистент врача – 42 тыс. руб.
  • лаборант – 42 тыс. руб.
  • медсестра, медбрат – 37,1 тыс. руб.

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