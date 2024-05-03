Пермские врачи впервые имплантировали пациенту кардиомонитор

В Пермском клиническом кардиологическом диспансере впервые сделали имплантацию кардиомонитора. Это недавно появившаяся в мире методика, которую проводят очень редко. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

42-летнему пермяку в область грудины установили кардиомонитор непрерывной фиксации ЭКГ. Мужчина периодически внезапно падает в обмороки. Приступы начались в юношеском возрасте. Пациенту проводили многочисленные методы диагностики, но причину так и не нашли. Тогда в Кардиодиспансере решили освоить и внедрить новую методику диагностики. Ее используют в своей практике только 2-3 клиники в России.

Аппарат внешне похож на флешку, оснащен чипом, который считывает сердечные импульсы. Он позволит фиксировать все отклонения в работе сердца, в том числе скрытые виды аритмий. Их практически невозможно выявить с помощью традиционных методик. Устройство может штатно работать в организме человека от 3 до 5 лет.

«Такой длительный срок позволит нам проанализировать деятельность сердца в момент приступа, чтобы мы получили ясную картину того, что происходит в организме в момент короткого обморока. С помощью специального пульта, который выдается пациенту, принудительно записывается ЭКГ за 15 минут до события плюс несколько минут после», – объяснил принцип работы аритмолог Кардиодиспансера Алексей Мальцев.

Пока этот вид медицинской помощи не входит в программу госгарантий. Но специалисты уверены, что это вопрос времени. Так как только за последний месяц в поликлинику пермского Кардиодиспансера обратилось 3 пациента с подобными внезапными обмороками.