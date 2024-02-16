Число доноров костного мозга в Пермском крае увеличилось

Донорами костного мозга в 2023 году стали 804 человека из Пермского края. Этот показатель почти в 1,5 раза превышает прошлогодний (575 человек).

Тот, кто вступил в регистр, может спасти жизнь больных лейкозом, поделившись с ними здоровыми клетками. Трансплантация костного мозга поможет детям и взрослым с заболеваниями крови, если другие виды лечения уже не помогают.

«Для 100% тканевой совместимости донора и пациента должны совпасть 10 четырехзначных параметров ДНК. Но для транcплантации достаточно 90% совместимости. Шанс реального донорства 1:10000, поэтому так важно, чтобы об этом узнало и вступило в регистр как можно больше людей!», – рассказывают в фонде «Дедморозим».

Всего с 2015 года – с этого времени существует проект «Донорство ума» – потенциальными донорами стали более 6,5 тысяч жителей Пермского края. Число акций выросло в 2023 году до 25 мероприятий. В этом фонду помогли пермские компании, вузы и торговые площадки.