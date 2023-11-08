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В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа

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Shutterstock.com

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). Об этом сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора. Как сообщили в ведомстве, заболевание протекает с классическими гриппозными симптомами. Защититься от болезни поможет прививка.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей в первые года жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гонконгского гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях.

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