В Перми из больницы выписали всех участников циркового фестиваля

Все дети, отравившиеся на Всероссийском фестивале детских любительских цирковых коллективов в Перми, выписаны из больниц. Всего с диагностированным норовирусом было госпитализировано 22 ребенка. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на Министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, 25 октября, дети почувствовали недомогание после обеда в столовой. На следующий день госпитализировали 15 человек. У всех диагностировали норовирус. Причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. Пищеблок приостановил работу. По факту отравления детей следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».