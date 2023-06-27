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Здравоохранение

В Перми подтвердился случай заболевания корью у одного из жильцов ЖК «Гулливер»

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Shutterstock.com

Пермский Роспотребнадзор подтвердил третий случай заболевания корью. Заболевшим оказался один из жильцов ЖК «Гулливер». Сейчас специалисты устанавливают источник инфекции.

В конце прошлой недели симптомы опасного инфекционного заболевания были обнаружены у одного из жильцов дома на улице Революции. Медработники провели поквартирный обход, предлагая жильцам пройти осмотр и сделать прививку. Вакцинация началась в детском саду «Академик».

Напомни, ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в в 2023 году в Пермском крае зарегистрировано два случая заражения корью — в Чусовом и Перми. В минздраве отметили, что заболевание не фиксировалось с 2019 года.

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