В Перми подтвердился случай заболевания корью у одного из жильцов ЖК «Гулливер»

Пермский Роспотребнадзор подтвердил третий случай заболевания корью. Заболевшим оказался один из жильцов ЖК «Гулливер». Сейчас специалисты устанавливают источник инфекции.

В конце прошлой недели симптомы опасного инфекционного заболевания были обнаружены у одного из жильцов дома на улице Революции. Медработники провели поквартирный обход, предлагая жильцам пройти осмотр и сделать прививку. Вакцинация началась в детском саду «Академик».

Напомни, ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в в 2023 году в Пермском крае зарегистрировано два случая заражения корью — в Чусовом и Перми. В минздраве отметили, что заболевание не фиксировалось с 2019 года.