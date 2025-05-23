18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

За неделю клещи покусали еще более трех тысяч человек

Количество пострадавших от клещей в Пермском крае за неделю выросло на три тысячи человек. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что по данным на 23 мая в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились с начала сезона 6886 человек, среди них более 1,5 тыс. детей.

Melnikov Dmitriy

Укусы клещей зарегистрированы на всех территориях Пермского края. На больше всего в Пермском районе (1052 случая), в Перми (967 обращений), Краснокамске (520 обращения), Добрянке (340), Кунгуре (339 обращений), Чайковском (316 обращения). Чаще всего клещи присасывались во время посещения индивидуальных садов и дачных участков (в 39,9%), а также леса (29,8%).

Лабораторные исследования показали, что 48,6% из снятых клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 0,8 % — клещевым вирусным энцефалитом.

Недавно мы делали большой обзор о клещах: рассказывали, как защитить себя и близких, а также что делать, если все-таки «поймали» вредителя.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: