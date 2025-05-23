За неделю клещи покусали еще более трех тысяч человек

Укусы клещей зарегистрированы на всех территориях Пермского края. На больше всего в Пермском районе (1052 случая), в Перми (967 обращений), Краснокамске (520 обращения), Добрянке (340), Кунгуре (339 обращений), Чайковском (316 обращения). Чаще всего клещи присасывались во время посещения индивидуальных садов и дачных участков (в 39,9%), а также леса (29,8%).

Лабораторные исследования показали, что 48,6% из снятых клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 0,8 % — клещевым вирусным энцефалитом.

Недавно мы делали большой обзор о клещах: рассказывали, как защитить себя и близких, а также что делать, если все-таки «поймали» вредителя.