После каникул в Пермском крае выросла заболеваемость ОРВИ

За это время специалисты зарегистрировали более 8,1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. В новогодние каникулы этот показатель был на уровне 5,8 тыс. заболеваний. Но эпидемический порог в Пермском крае не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Есть единичные случаи вируса гриппа.