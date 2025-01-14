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После каникул в Пермском крае выросла заболеваемость ОРВИ

После каникул в Пермском крае почти на 40% вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Данные с 6 по 12 января предоставили в Роспотребнадзоре.

Freepik

За это время специалисты зарегистрировали более 8,1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. В новогодние каникулы этот показатель был на уровне 5,8 тыс. заболеваний. Но эпидемический порог в Пермском крае не превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Есть единичные случаи вируса гриппа.

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