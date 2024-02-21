Пермские ученые объяснили, может ли посуда навредить

Ученые пермского политехнического университета рассказали о том, при каких обстоятельствах посуда может навредить человеку. Химик и эколог объяснили особенности использования изделий из тефлона, алюминия и пластика.

Сковородки с тефлоновым покрытием при длительном нагревании до 300°C могут источать плавиковую кислоту. Это соединения фтора, которое вредит зубной эмали, дыхательным путям и желудку. Количество выделяемых вредных веществ напрямую зависит от того, насколько сильно нагрета сковорода. Но если покрытие повреждено, то термическое разложение происходит и при более низких температурах. По словам профессора кафедры химических технологий ПНИПУ Владимира Пойлова, нужно обращать внимание на указания производителя о том, как сильно можно нагреть тефлоновую посуду.

Ученый развеял мифы про связь алюминиевой посуды и болезни Альцгеймера, а также попадания металла в пищу. На самом деле серьезной опасности нет. «Мы проводили эксперимент, где окскид аллюминия показал себя как труднорастворимый компонент: для его разрушения необходимы высокая температура и смесь серной и фосфорной кислот. Маловероятно, но маленькое его количество может растворяться во время готовки под действием, например, уксусной кислоты», — рассказывает Владимир Пойлов. А если условия позволят оксиду алюминия растворится, то при попадании в ЖКТ он превратится в соль, которая выводится из организма естественным путем в большинстве случаев.

Самой безопасной посудой ученый назвал эмалированную: на газовой плите она нагревается до 500°C, но внутри нее температура не поднимается выше 100°C. Такие кастрюли стойко переносят действие сильных кислот, не вступают в реакции с продуктами питания и обладают высокой износостойкостью. Достаточно безопасна и прочна керамика.

Что касается посуды из пластика, то она тоже считается безопасной. Такие контейнеры не меняют вкус и запах продуктов и не деформируются при низких и высоких температурах. По словам профессора кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Натальи Слюсарь, важно обращать внимание на маркировку материала, самый безопасный 05 PP — полипропилен. Биоразлагаемые контейнеры, как правило, одноразовые, их можно использовать многократно и даже замораживать, но срок службы будет меньше, чем у пластикового контейнера. «В отличие от пластиков, которые можно многократно утилизировать с получением новых материалов, такие биоматериалы не получится переработать, так как в их основе — разлагаемые компоненты. При этом посуда из кукурузного крахмала не выполнена из растительного сырья полностью. Как правило, состав таких материалов: 60-80% — кукурузный крахмал, 30-40% — полипропилен, неорганические добавки. Значит, что при разложении этот материал не «исчезнет» полностью, полипропилен попадет в окружающую среду в виде микропластиков», — объясняет эколог.