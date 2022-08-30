18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В школах Пермского края сохранится часть коронавирусных ограничений

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Shutterstock.com

С 1 сентября в школах Пермского края сохранится часть коронавирусных ограничений. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что по-прежнему будут проводиться «утренние фильтры» с измерением температуры у школьников. Сотрудники столовых, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и обслуживающий персонал должны носить маски и перчатки. Кроме того, при обнаружении случаев COVID-19 среди школьников и педагогов, их будут изолировать. При этом теперь в школах можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: