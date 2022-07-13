В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об отмене требования профилактических прививок от коронавируса отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Напомним, требование о вакцинации сотрудников пермских предприятий было принято Роспотребнадзором летом прошлого года. Прививки от COVID-19 были обязательны для представителей сферы торговли, услуг, общепита, общественного транспорта, такси. Также вакцинации подлежали все чиновники, сотрудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, люди, занятые в организации и проведении культурных, выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, развлекательных, спортивных и других мероприятий.