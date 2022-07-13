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В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

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Главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об отмене требования профилактических прививок от коронавируса отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Напомним, требование о вакцинации сотрудников пермских предприятий было принято Роспотребнадзором летом прошлого года. Прививки от COVID-19 были обязательны для представителей сферы торговли, услуг, общепита, общественного транспорта, такси. Также вакцинации подлежали все чиновники, сотрудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, люди, занятые в организации и проведении культурных, выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, развлекательных, спортивных и других мероприятий.

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